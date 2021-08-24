Ще майже 700 випадків COVID-19 виявили в Україні. Найбільше - у Києві
За минулу добу, 23 серпня 2021 року, виявили ще майже 700 випадків коронавірусу в Україні. Найбільше зафіксовано в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.
Повідомляється, що за добу зафіксували 692 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 4). Крім того, за вчора:
- госпіталізували - 410 осіб;
- летальних випадків - 27;
- одужали - 345 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.
При цьому вчора на COVID протестували:
- методом ПЛР - 17 236 осіб,
- методом ІФА - 3 802 особи,
- експрес-тестами - 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,275 млн осіб, видужали 2,2 млн. Зафіксовано 53,5 тисячі летальних випадків.
Фото: зведення щодо COVID-19 в Україні (інфографіка МОЗ)
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що в країні спостерігається поступове зростання захворюваності, яке повторює динаміку 2020 року. Таким чином, пік захворюваності на COVID-19 може наступити взимку.