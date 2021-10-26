Ще на чотирьох залізничних вокзалах в Україні відкрили пункти вакцинації від COVID

В Україні пункти вакцинації від COVID відкрилися ще на чотирьох залізничних вокзалах. Вакцинуватися зможуть пасажири в Шепетівці, Куп'янську, Тернополі та Смілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити в Шепетівці, де знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, та Куп'янську, де знаходиться вагонне депо УЗ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що разом з чотирма новими на сьогодні на 23 вокзалах України розгорнули пункти вакцинації, де можна без черги, оперативно і з вибором вакцини зробити щеплення від COVID-19.