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Ще на чотирьох залізничних вокзалах в Україні відкрили пункти вакцинації від COVID

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Вівторок 26 жовтня 2021 14:49
Ще на чотирьох залізничних вокзалах в Україні відкрили пункти вакцинації від COVID Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Україні пункти вакцинації від COVID відкрилися ще на чотирьох залізничних вокзалах. Вакцинуватися зможуть пасажири в Шепетівці, Куп'янську, Тернополі та Смілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити в Шепетівці, де знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, та Куп'янську, де знаходиться вагонне депо УЗ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що разом з чотирма новими на сьогодні на 23 вокзалах України розгорнули пункти вакцинації, де можна без черги, оперативно і з вибором вакцини зробити щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області відкриють додаткові центри вакцинації від коронавірусу в Мелітополі та Бердянську.

Крім того, робота пункту вакцинації відновилася в аеропорту "Бориспіль".

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