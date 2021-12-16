Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію
"Альфа банк" почав нараховувати клієнтам по тисячі гривень тим, хто вакцинувався від коронавірусу. Найближчим часом кошти отримають ті, хто подав заявки на програму "єПідтримка" в "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Альфа Банку" в Facebook.
"1000 гривень прямо зараз? Ага! Це вже зараз працює для тих, хто оформив картку "єПідтримка" в Sense і вибрав в додатку "Дія" Альфу. Гроші вже на рахунку", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в банку нагадали, що для того, щоб отримати виплату за вакцинацію, необхідно зайти в додаток Sense SuperApp, а в розділі "Швидкі дії і функції" оформити карту "єПідтримка". Після чого необхідно перейти в додаток "Дія" і вибрати рахунок для нарахування тисячі гривень.
Нагадаємо, раніше тисячу за вакцинацію почав виплачувати Monobank.
Додамо, що 15 грудня ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат"ковідної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.