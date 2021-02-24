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Ще одна область України отримала першу партію COVID-вакцини

Новость на русском → Сумська область, Середа 24 лютого 2021 21:47
Ще одна область України отримала першу партію COVID-вакцини Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сумська область сьогодні ввечері отримала першу партію вакцини від коронавірусу. В область привезли 14 700 доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома на сторінці у Facebook.

Вакцинація мешканців Сумської області почнеться 25 лютого. За словами Хоми, на першому етапі вакцинації щеплення отримають медики, а також мешканці та працівники інтернатів для літніх людей.

"Цією вакциною на першому етапі будуть вакцинувати працівники мобільних бригад, це десять осіб, а також 600 медичних працівників, які надають допомогу хворим на COVID-19. Також буде вакциновано 1800 і працівників і людей похилого віку в інтернатах", - розповів він.

Як зазначив очільник ОДА, перший етап вакцинації від коронавірусу в Сумській області планують пройти протягом місяця.

"Протягом тижня буде введена перша доза вакцини. Друга доза буде введена через чотири тижні. Протягом місяця маємо пройти перший етап та вакцинувати 2410 осіб", - додав Хома.

Нагадаємо, до кінця сьогоднішньої доби вакцину від коронавірусу мають отримати майже всі області країни. Тільки у дві області вакцину можуть доставити тільки завтра вранці.

Додамо, у Києві вакцинація від коронавірусу почнеться тільки завтра.

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