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Ще не пік. У KSE попереджають про ризик повторного COVID-зростання

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 11:50
Ще не пік. У KSE попереджають про ризик повторного COVID-зростання Фото: ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом в Україні та рівень смертності від нього припинили високе зростання. Проте ризик повторного спалаху залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація та рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Це є дуже необхідно для України зараз, але це не означає, що це перемога, що це вже пікові навантаження на систему охорони здоров'я, пікові значення по виявлених випадках, госпіталізації і смертності", - зазначив він.

За словами Ганіченка, ця стабілізація може бути викликана тим, що зараз стрімко нарощуються темпи вакцинації і вже пройшло більше двох тижнів з моменту введення першої "червоної" зони. Він додав, що позитивний вплив "червоної" зони починається через 2-3 тижні після введення.

"Зараз ризик повторного зростання, відновлення зростання він ще є дуже високий. Говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки що рано. Зможемо говорити про стабілізацію, коли побачимо позитивний тренд протягом двох-трьох тижнів", - заявив експерт.

За даними КШЕ, наразі виписки пацієнтів з коронавірусом продовжують зростати більшими темпами, ніж госпіталізація. Тож, кількість ковід-пацієнтів може стабілізуватися протягом одного-двох тижнів.

"Приблизно місяць тому ми очікували піку в середині листопада...Тож, в Україні можливий пік протягом першої половини листопада. Необхідно нарощувати темпи вакцинації і дотримуватися карантину", - додав він.

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