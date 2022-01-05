Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: список
Фото: ще шість країн світу визнали українські COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ще шість країн світу визнали українські сертифікати про вакцинацію та одужання від коронавірусу. Мова про сертифікати, отримані на порталі або в застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Які країни визнали українські COVID-сертифікати:
- Ліван,
- Чорногорія,
- Тайвань,
- Уругвай,
- Туніс,
- Таїланд.
На сьогодні до складу довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. З повним переліком можна ознайомитися на сайті ЄС.
Як повідомили в МОЗ, очікується, що у 2022 список країн у мережі е-здоров'я ЄС збільшиться до 80.