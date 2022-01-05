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Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: список

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Середа 05 січня 2022 21:56
Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: список Фото: ще шість країн світу визнали українські COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ще шість країн світу визнали українські сертифікати про вакцинацію та одужання від коронавірусу. Мова про сертифікати, отримані на порталі або в застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Які країни визнали українські COVID-сертифікати:

  • Ліван,
  • Чорногорія,
  • Тайвань,
  • Уругвай,
  • Туніс,
  • Таїланд.

На сьогодні до складу довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. З повним переліком можна ознайомитися на сайті ЄС.

Як повідомили в МОЗ, очікується, що у 2022 список країн у мережі е-здоров'я ЄС збільшиться до 80.

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