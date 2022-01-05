Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: список

Ще шість країн світу визнали українські сертифікати про вакцинацію та одужання від коронавірусу. Мова про сертифікати, отримані на порталі або в застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Які країни визнали українські COVID-сертифікати:

Ліван,

Чорногорія,

Тайвань,

Уругвай,

Туніс,

Таїланд.

На сьогодні до складу довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. З повним переліком можна ознайомитися на сайті ЄС.

Як повідомили в МОЗ, очікується, що у 2022 список країн у мережі е-здоров'я ЄС збільшиться до 80.