"Є підстави для оптимізму": у Німеччині заявили про покращення ситуації з COVID

Німецький Інститут Роберта Коха (RKI) з інфекційних хвороб має знизити рівень ризику щодо коронавірусу в країні до "високого" з "дуже високого". Ситуація з COVID у країні значно покращилася.

"У нас є підстави для оптимізму", - сказав Шпан на прес-конференції з керівником RKI Лотаром Вілером, який заявив, що розвиток подій покращується, але пандемія ще не закінчена.

У Німеччині 43% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це близько 37,75 млн жителів.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан очікує, що до середини липня вдасться прищепити 90% жителів країни

Вакцинація від коронавірусу почалася в Німеччині наприкінці грудня.

На початку травня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламана".

Керівник Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що захворюваність на COVID-19 падає у всіх вікових групах, і він сподівається, що незабаром епідемію у Німеччині буде взято під контроль.

При цьому Канцлер ФРН Ангела Меркель виступає проти того, щоб прирівнювати вакцинованих проти коронавірусу з тими, у кого негативний тест на COVID-19. За її словами, захист у вакцинованих вищий.

Меркель вважає, що неправильно зрівнювати у правах людей, які отримали негативний тест, і тих, хто отримав COVID-щеплення, бо захист від вакцинації більш надійний.