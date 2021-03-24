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Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації

Новость на русском → Таллін, Середа 24 березня 2021 22:18
Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації Фото: паспорт вакцинації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії планує ввести паспорти COVID-вакцинації у квітні. Найближчим часом влада країни почне переговори з сусідніми країнами про визнання сертифікатів про вакцинації.

Про це заявив віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг та інновацій Калле Киллар, передає ERR.

"Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні", - заявив він.

Віце-канцлер зазначив, що країнам необхідні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.

"Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі та повсякденне життя комфортними", - підкреслив він.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

Крім того, в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

Вчора країни Євросоюзу підтримали проект введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації.

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