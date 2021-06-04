ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Естонія пожертвує 800 тисяч доз COVID-вакцин іншим країнам, у тому числі Україні

Новость на русском →
Таллінн, П'ятниця 04 червня 2021 14:58
Естонія пожертвує 800 тисяч доз COVID-вакцин іншим країнам, у тому числі Україні Фото: міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець (flickr.com/estonian foreign ministry)
Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії заявив, що має намір пожертвувати 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca іншим країнам. Половину з них мають намір передана в рамках глобальної ініціативи COVAX, іншу половину - країнам Східного партнерства ЄС.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець, передає ERR.

"У Естонії є бажання пожертвувати вакцини. Перш за все ми дочекаємося, коли у нас буде достатня кількість зайвих препаратів, щоб ми змогли їх пожертвувати. Планується передати 800 тисяч доз вакцин", - заявила вона.

За словами глави МЗС Естонії, вакцини від коронавірусу будуть передані Грузії, Україні та Молдові.

"Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан і Білорусь", - додала Лійметс.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі оголосили про виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги іншим країнам. Перший транш допомоги складе 25 млн доз, які відправлять Україні, Канаді, Південній Кореї і ще ряду країн.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Джо Байдену за рішення США виділити Україні вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина від коронавірусу Коронавірус Эстония
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19