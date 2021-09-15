ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Це невідворотний процес": Ляшко пояснив збільшення випадків COVID

Новость на русском →
Україна, Середа 15 вересня 2021 21:14
"Це невідворотний процес": Ляшко пояснив збільшення випадків COVID Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ляшко на "24 каналі".

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і прогнозовано у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - заявив міністр.

Він додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей проміжок часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

Крім того, в НАН прогнозують понад 5 тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус