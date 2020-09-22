"Це просто треш": у МОЗ обурені через фестиваль в Запоріжжі і очікують спалах COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через проведення музичного фестивалю в Запоріжжі "Khortytsia Freedom". У зв'язку з цим в області очікується спалах коронавірусу.
Про це Степанов заявив під час брифінгу.
За його словами, на фестивалі зібралися кілька десятків тисяч осіб.
"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає", - сказав міністр охорони здоров'я.
Степанов зазначив, що минулого тижня він домовився з мерами міст, що ті не будуть використовувати карантин для політичних цілей, а також не будуть організовувати масові заходи у своїх містах. Попри це в деяких містах продовжують проводити такі заходи.
"Звичайно, я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих COVID-19 після проведення таких масових заходів", - додав він.
22.09.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 21 вересня 2020 р.
Зазначимо, за минулу добу в Запорізькій області підтвердили 100 випадків коронавірусу. Всього в країні за добу виявили 2884 випадку захворювання. З початку пандемії в країні захворіли понад 180 тисяч осіб.
Раніше Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні "досить напружена". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з COVID-19.