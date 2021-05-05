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На Евересті плутають симптоми СOVID-19 з гірською хворобою

Новость на русском → Еверест, Середа 05 травня 2021 13:32
На Евересті плутають симптоми СOVID-19 з гірською хворобою Фото: на Евересті фіксують випадки коронавірусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У таборі альпіністів на Евересті в Непалі фіксують хворих з симптомами COVID-19. Працівники базового табору повідомляють про 17 підтверджених випадків коронавірусної хвороби у мешканців табору, яких доставили до лікарень у Катманду.

Про це повідомляє BBC.

Разом з тим, уряд Непалу наразі заперечує інформацію про позитивні випадки, побоюючись, що Еверест знову закриють, пише видання.

Доктор Пракаш Харел із клініки в таборі розповів, що кількість людей з постійним кашлем і лихоманкою щодня зростає.

Норвезький альпініст Ерленд Несс розповів ВВС, що минулого місяця він тричі робив тест у різних лікарнях Катманду і його результат був позитивним.

Спочатку вважали, що у Несса ознаки висотної хвороби, але після підтвердження коронавірусу його перевезли з базового табору. Схожість симптомів коронавірусу і гірської хвороби непокоїть альпіністів.

Нагадаємо, минулого року влада Непалу закрила доступ до Евересту через виявлення випадку коронавірусу.

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