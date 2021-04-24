Євросоюз підпише найбільшу угоду із закупівлі вакцини Pfizer
Євросоюз підпише найбільшу угоду з виробником вакцини Pfizer. Там хочуть закупити вакцину на кілька років вперед для вакцинації жителів ЄС від коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Заяву про найбільшу в світі угоду зробили в Європейській комісії. Євросоюз розраховує отримати близько 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer протягом наступних кількох років.
Швидше за все таке рішення було викликане тим, що в світі вирують дебати з приводу несправедливого доступу до вакцин багатими країнами світу. Також відомо, що Євросоюз збирається розірвати відносини з AstraZeneca після того, як виробник скоротив свої планові поставки через виробничі проблеми.
Очікується, що вакцини від американського виробника і його німецького партнера BioNTech будуть доставлені в ЄС протягом 2021-2023 років.
Угода повинна включати 900 мільйонів необов'язкових доз, яких буде достатньо для вакцинації 450 мільйонів жителів ЄС протягом двох років.
Офіційний представник ЄС повідомив, що операція з постачання з Pfizer в принципі вже узгоджена, але обом сторонам потрібно кілька днів, щоб узгодити остаточні умови.
Нагадаємо, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.
Раніше повідомлялося, що в Україні першими щеплення вакциною Pfizer отримають жителі і співробітники будинків престарілих.