Євросоюз стурбований ситуацій з COVID-19 в Індії і готує допомогу
Євросоюз стурбований ситуацією з різким зростанням хворих коронавірусів в Індії і готовий надати допомогу уряду країни. Для цього країни ЄС об'єднають ресурси.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
"Я стурбована епідеміологічною ситуацією в Індії. Ми готові надати підтримку. ЄС об'єднує ресурси, щоб швидко відреагувати на запит Індії про допомогу через механізм цивільного захисту ЄС", - написала вона в своєму Twitter.
Нагадаємо, Індія посідає друге місце в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. В країні четвертий день поспіль фіксують рекордне зростання захворюваності на інфекції. Влада країни закликає населення вакцинуватися від COVID-19.
Захворюваність в Індії росте на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні збори. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що Канада ввела тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання захворюваності коронавірусною інфекцією в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.
Також повідомлялося, що в столиці Індії 25 пацієнтів з COVID померли в лікарні через брак кисню.