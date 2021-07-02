На фестивалі у Києві будуть щеплювати проти COVID: дата, умови

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації. Так, з 5 по 11 липня охочі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, вакцинація буде проходити у павільйоні №9 за попереднім записом.

"Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 16:00. Вакцинуватися там можуть всі охочі за попереднім записом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що купувати квиток на сам фестиваль для процедури імунізації не потрібно.

Відомо, що вакцинувати громадян будуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

У МОЗ додають, щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.