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На Філіппінах за відмову від COVID-вакцинації пригрозили в'язницею

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Маніла, Вівторок 22 червня 2021 18:12
На Філіппінах за відмову від COVID-вакцинації пригрозили в'язницею Фото: президент Філіппін Родріго Дутерте (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив жителям країни, які відмовляються робити щеплення від COVID-19, в'язницею. Таку заяву глава країни зробив на тлі повільних темпів вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

"Вибирайте: вакцинація або я посаджу вас у в'язницю. Але поки ви тут, поки ви людина і можете переносити вірус, робіть щеплення. В іншому випадку Я накажу капітанам всіх сіл провести підрахунок людей, які відмовляються від вакцинації. Тому що якщо ні, я накажу ввести вам "Івермектин", призначений для свиней", - заявив президент Філіппін.

"Івермектин" був висунутий в якості альтернативного препарату для лікування COVID-19, але американські і європейські регулятори і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендували не застосовувати його.

З більш ніж 1,3 мільйонами випадків захворювання Філіппіни борються з однією з найважчих епідемій COVID-19 в Азії.

Однак станом на 20 червня з 70 мільйонів чоловік, запланованих на цей рік, вакцинацію пройшли всього 2,1 мільйона.

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