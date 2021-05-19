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У Фінляндії розробили експрес-тест на COVID-19, що виявляє зараження за 10 хвилин

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Гельсінкі, Середа 19 травня 2021 16:48
У Фінляндії розробили експрес-тест на COVID-19, що виявляє зараження за 10 хвилин Фото: у Фінляндії розробили новий тест на коронавірус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В університеті Гельсінкі розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє інфікування за 10 хвилин, при цьому він є таким же точним, як і ПЛР-тест.

Про це повідомляє фінське видання YLE.

Його пропонують використовувати в аеропортах, морських портах і навчальних закладах.

Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається в розчин, який містить антитіла, що розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2. Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, що виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

"Даний експрес-тест також безпечний для тестуючої людини, так як вірус інактивується при попаданні в розчин", - заявив дослідник Юссі Хепойокі.

Нагадаємо, раніше в Японії розробила комплект для миттєвого тестування на COVID. За допомогою тесту одночасно можна виявити наявність вірусу, а також його мутацію.

Крім того, у Сполучених Штатах затвердили новий тест на COVID-19, який на клітинному рівні виявляє, чи була людина заражений коронавірусом, навіть при відсутності в крові антитіл.

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