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Фізрозчин замість вакцини: в Індії виявили фейкові центри COVID-щеплень

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Індія, П'ятниця 25 червня 2021 15:32
Фізрозчин замість вакцини: в Індії виявили фейкові центри COVID-щеплень Фото: в Індії виявили фейкові центри COVID-щеплень (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Поліція Індії розслідує шахрайство з вакцинами у двох містах - Мумбаї та Колкаті. Близько 2500 людей отримали щеплення сольовим розчином.

Про це повідомляє AFP.

Вважається, що приблизно 2000 людям ввели сольовий розчин у Мумбаї, а ще 500, у тому числі інвалідам, зробили фейкові вакцинацію в Колкаті.

Поліція Мумбаї заявила, що було заарештовано 10 осіб, у тому числі двох лікарів, і повернено 1,24 мільйона рупій (16 700 доларів) готівки, отриманої "шляхом обману".

У Колкаті поліція заарештувала чоловіка, що є державним службовцем, експертом з генетики, який, як повідомляється, керував вісьмома фальшивими центрами щеплень. Принаймні 250 інвалідам та трансгендерам було введено несправжні вакцини.

Офіційний представник Колкати Атін Гош заявив, що вилучені флакони були помилково позначені як такі, що містять вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, яка в Індії отримала назву Covishield.

"Було виявлено, що етикетка Covishield наклеєна на іншу етикетку - амікацин сульфат 500 мг, антибіотик, який використовується для лікування бактеріальних інфекцій сечовивідних шляхів, кісток, мозку, легенів та крові", - сказав Гош.

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