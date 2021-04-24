У Франції понад 100 осіб замість щеплення Pfizer отримали фізрозчин

На північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer . Фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених".

Це сталося в місті Еперне у вівторок, 20 квітня. Про помилку повідомив сам центр вакцинації: представники клініки зв'язалися з усіма 140 людьми. Частина з них вже отримала дозу справжньої вакцини, частина отримає 28 квітня.

Повідомляється, що фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених". Для посилення безпеки на випадок подібних подій в центр вакцинації був направлений додатковий медпрацівник.