У Франції виявили новий штам коронавірусу: вже заразилося 12 осіб

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedRxiv .

Новий штам коронавірусу був виявлений на півдні Франції і поширювався в цьому регіоні . Варіант, попередньо ідентифікований як B. 1. 640.2 досліджувався за підтримки французького уряду, який ще не пройшов рецензування.

B. 1.640.2 вважається камерунським за походженням і поширився на 12 пацієнтів на півдні Франції.

Згідно з дослідженням, новий штам має 46 нових мутацій, а також 37 делецій. Вчені назвали цей штам коронавірусу " IHU ".

"Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали «"HU", - йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за 3 дні до поїздки.

"За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", - йдеться в повідомленні.

Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

"Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 і їх проникнення в дану географічну зону з-за кордону", - відзначили вчені.

Що стосується небезпеки нового штаму, то вчені відзначають, що про це ще рано говорити, оскільки дослідження будуть продовжені.