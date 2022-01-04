ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Франції виявили новий штам коронавірусу: вже заразилося 12 осіб

Новость на русском →
Франція, Вівторок 04 січня 2022 05:25
У Франції виявили новий штам коронавірусу: вже заразилося 12 осіб Фото: у Франції виявили новий штам коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedRxiv.

Новий штам коронавірусу був виявлений на півдні Франції і поширювався в цьому регіоні. Варіант, попередньо ідентифікований як B. 1. 640.2 досліджувався за підтримки французького уряду, який ще не пройшов рецензування.

B. 1.640.2 вважається камерунським за походженням і поширився на 12 пацієнтів на півдні Франції.

Згідно з дослідженням, новий штам має 46 нових мутацій, а також 37 делецій. Вчені назвали цей штам коронавірусу "IHU".

"Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали «"HU", - йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за 3 дні до поїздки.

"За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", - йдеться в повідомленні.

Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

"Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 і їх проникнення в дану географічну зону з-за кордону", - відзначили вчені.

Що стосується небезпеки нового штаму, то вчені відзначають, що про це ще рано говорити, оскільки дослідження будуть продовжені.

"На підставі цих 12 випадків ще рано будувати припущення про вірусологічні, епідеміологічні або клінічні особливості цього варіанту IHU", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у деяких країнах фіксують випадки смерті від"Омікрона". Ще два летальні випадки зафіксували в Південній Кореї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус