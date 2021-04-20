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Франція хоче першою в ЄС запустити COVID-паспорти для подорожей

Новость на русском → Франція, Вівторок 20 квітня 2021 16:18
Франція хоче першою в ЄС запустити COVID-паспорти для подорожей Фото: паспорт вакцинації першою може запровадити Франція (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Франція хоче бути першою в ЄС, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19. Програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус.

Про це 20 квітня заявив міністр Франції з європейських справ Клеман Бон, передає Politico.

Таку систему Європейська комісія хоче розповсюдити по цілому блоку до середини червня.

"Минулого літа це було повне безладдя, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах. Цього літа, я сподіваюся, ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості та цій цифровій сертифікації", - сказав Бон.

Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів людей. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тести на коронавірус та тести на антиген. Він також до кінця місяця буде оновлений для відображення сертифікатів про щеплення, заявив у понеділок міністр з питань цифрових технологій Франції Седрік О.

Додаток протестують цього тижня на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах до французьких заморських департаментів. Уряд Франції сподівається протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Очікується, що питання сертифікатів вакцинації 20 квітня обговорять міністри з європейських справ блоку під час онлайн-зустрічі.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 14 квітня офіційно домовились про запровадження COVID-паспортів (або сертифікатів вакцинації) для подорожей. Це стане кроком до відновлення туризму цього літа.

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