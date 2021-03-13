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Добре переноситься: Франція схвалила вакцину Johnson&Johnson від коронавіруса

Новость на русском → Франція, Субота 13 березня 2021 04:19
Добре переноситься: Франція схвалила вакцину Johnson&Johnson від коронавіруса Фото: Вакцинація від коронавіруса. (РбК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Франції схвалили вакцину від коронавіруса Johnson&Johnson від компанії Janssen. Там зазначили, що вона легко переноситься.

Про це заявив французький регулятор охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

Тепер вакцину від COVID-19 Johnson&Johnson у Франції будуть використовувати з метою вакцинації населення. Нею будуть прищеплювати як молоде покоління країни, так і старших людей.

"Вакцина COVID-19 Janssen може використовуватися для людей у віці від 18 років у рамках французької стратегії вакцинації, в тому числі для людей у віці 65 років і старше", - говориться

Також повідомляється, що вакцину визнали безпечною та ефективною. Зазначається, що вона добре переноситься пацієнтами.

При цьому, вакцина Johnson&Johnson у Франції стане вже четвертою вакциною, яку використовують для вакцинації населення.

Нагадаємо, що ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson. Організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль готовий допомогти Україні з постачаннями вакцини від COVID-19.

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