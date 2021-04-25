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В Німеччині медсестра підмінила вакцину BioNTech фізрозчином

Новость на русском → Німеччина, Неділя 25 квітня 2021 20:12
В Німеччині медсестра підмінила вакцину BioNTech фізрозчином Фото: медсестра замінила вакцину фізрозчином (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Поліція німецького міста Вільгельмсхафен у федеральній землі Нижня Саксонія почала розслідування відносно співробітниці Німецького Червоного Хреста. Її підозрюють в тому, що 21 квітня під час роботи в місцевому центрі вакцинації вона підмінила вакцину від коронавірусу BioNTech фізрозчином.

Про це повідомляє merkur.de.

Медсестрі, як зазначає NDR, близько 40 років. Їй було доручено завдання з підготовки шприців у центрі вакцинації. Вона, вочевидь, випустила на підлогу ампулу з вакциною Biontech і розбила її. Після цього вона залишила шприци виключно із сольовим розчином, призначеним для розведення.

Інцидент стався в середу близько 8 ранку. Для того, щоб приховати нещасний випадок, медсестра спочатку нічого не сказала. Лише у суботу ввечері (24 квітня) працівник поділилася із колегою, після чого про це дізналися відповідальні, а медсестру негайно звільнили з роботи.

Поліція Вільгельмсхафена розпочала розслідування щодо підозр у тілесних ушкодженнях. Під час допиту обвинувачена надала розгорнуті свідчення.

За даними місцевої влади, наразі неможливо визначити, хто отримав шприц з сольовим розчином. Поліція хоче знайти всіх постраждалих. Тест на антиген 5 травня має з'ясувати, чи була щодо людей, які отримували щеплення з тієї партії, застосована справжня вакцина.

"На цю мить неможливо визначити, хто з людей, які були щеплені до обіду в середу, 21 квітня 2021 року, отримав один із 6 шприців із сольовим розчином", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, рівень зараження коронавірусом у Німеччині зріс у вихідні, попри більш жорсткі обмеження. Міністр фінансів Олаф Шольц заявив, що не очікує пом'якшення обмежень до кінця травня.

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