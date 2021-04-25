В Німеччині медсестра підмінила вакцину BioNTech фізрозчином

Поліція німецького міста Вільгельмсхафен у федеральній землі Нижня Саксонія почала розслідування відносно співробітниці Німецького Червоного Хреста. Її підозрюють в тому, що 21 квітня під час роботи в місцевому центрі вакцинації вона підмінила вакцину від коронавірусу BioNTech фізрозчином.

Медсестрі, як зазначає NDR, близько 40 років. Їй було доручено завдання з підготовки шприців у центрі вакцинації. Вона, вочевидь, випустила на підлогу ампулу з вакциною Biontech і розбила її. Після цього вона залишила шприци виключно із сольовим розчином, призначеним для розведення.

Інцидент стався в середу близько 8 ранку. Для того, щоб приховати нещасний випадок, медсестра спочатку нічого не сказала. Лише у суботу ввечері (24 квітня) працівник поділилася із колегою, після чого про це дізналися відповідальні, а медсестру негайно звільнили з роботи.

Поліція Вільгельмсхафена розпочала розслідування щодо підозр у тілесних ушкодженнях. Під час допиту обвинувачена надала розгорнуті свідчення.

За даними місцевої влади, наразі неможливо визначити, хто отримав шприц з сольовим розчином. Поліція хоче знайти всіх постраждалих. Тест на антиген 5 травня має з'ясувати, чи була щодо людей, які отримували щеплення з тієї партії, застосована справжня вакцина.

"На цю мить неможливо визначити, хто з людей, які були щеплені до обіду в середу, 21 квітня 2021 року, отримав один із 6 шприців із сольовим розчином", - повідомили в поліції.