У Німеччині медсестра вакцинувала фізрозчином майже 9 тисяч людей

В Німеччині підозрюють медсестру у тому, що вона колола жителям фізрозчини замість вакцин. Влада країни планує додатково щепити близько 8600 жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Попри те, що фізіологічний розчин не є шкідливим для організму, втім більшість постраждалих через халатну поведінку медсестри виявилися літніми людьми, які мають високий ризик зараження на коронавірус.

Згідно з даними поліції, зловмисниця неодноразово висловлювала скептичну думку стосовно вакцинації у своїх соціальних сторінках.

Влада країни прийняла рішення запропонувати ймовірним жертвам медсестри додаткове щеплення проти коронавірусу.