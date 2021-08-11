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У Німеччині медсестра вакцинувала фізрозчином майже 9 тисяч людей

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Німеччина, Середа 11 серпня 2021 17:22
У Німеччині медсестра вакцинувала фізрозчином майже 9 тисяч людей Фото: у Німеччині медсестра вакцинувала фізрозчином майже 9 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині підозрюють медсестру у тому, що вона колола жителям фізрозчини замість вакцин. Влада країни планує додатково щепити близько 8600 жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Попри те, що фізіологічний розчин не є шкідливим для організму, втім більшість постраждалих через халатну поведінку медсестри виявилися літніми людьми, які мають високий ризик зараження на коронавірус.

Згідно з даними поліції, зловмисниця неодноразово висловлювала скептичну думку стосовно вакцинації у своїх соціальних сторінках.

Влада країни прийняла рішення запропонувати ймовірним жертвам медсестри додаткове щеплення проти коронавірусу.

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