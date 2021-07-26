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У Німеччині можуть ввести нові обмеження для невакцинованих людей

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Німеччина, Понеділок 26 липня 2021 02:08
У Німеччині можуть ввести нові обмеження для невакцинованих людей Фото: у Німеччині можуть ввести карантин для нещеплених (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Німеччині можуть ввести нові карантинні обмеження для людей, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Таку заяву зробили в адміністрації канцлера Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Глава Адміністрації Ангели Меркель Хельге Браун повідомив, що він не очікує нової ізоляції в Німеччині. Однак обмеження можуть ввести для людей, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Їм можуть заборонити відвідувати ресторани, кінотеатри або спортивні стадіони.

Він підкреслив, що вакцинація важлива для захисту від важких захворювань, і тому що вакциновані люди безумовно матимуть більше свобод, ніж невакциновані. Він також зазначив, що така політика буде законною, тому що держава несе відповідальність за захист здоров'я своїх громадян.

Це питання викликало розбіжності навіть у самій партії християнських демократів Меркель. Його кандидат на заміну Меркель на посаді лідера Німеччини Армін Лашет заявив, що зараз виступає проти будь-яких формальних або неофіційних вимог до вакцин.

"Я не вірю в обов'язкові щеплення, і я не вважаю, що ми повинні чинити непрямий тиск на людей, щоб вони проходили вакцинацію", - заявив політик.

Він підкреслив, що Німеччина - вільна країна і в ній є права на свободу не тільки для певних груп.

Відзначимо, що в Німеччині, як і в інших країнах Європи, заговорили про обмеження через поширення штаму "Дельта". Також там обговорюють можливість обов'язкової вакцинації для певних професій, у тому числі для медичних працівників, але офіційно про такі вимоги ще не заявили.

Зараз у Німеччині 60% населення отримали одну дозу вакцини від коронавірусу і понад 49% повністю вакциновані.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель говорила про те, що обов'язкову вакцинацію в Німеччині вимагати не будуть. Однак, вона підкреслила, що вакцинація від коронавірусу може врятувати багато життів.

Раніше повідомлялося, що у Франції оголосили обов'язкову вакцинацію для медиків.

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