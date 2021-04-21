У Німеччині ухвалили поправки, які запускають "екстрене гальмування" при зростанні COVID-хворих

Бундестаг Німеччини прийняв поправки в 4-й Закон про захист від інфекцій, згідно з яким уряд зможе запускати загальнонаціональне "екстрене гальмування" в разі зростання захворюваності COVID-19.

"За поправки проголосували 342 депутати, проти - 250, утрималися - 64", - зазначає видання.

У першій половині дня в німецькому парламенті пройшли кілька раундів голосування по поправках, запропонованим опозиційними фракціями до законопроєкту. Однак всі вони були відхилені. Поправки посилюють повноваження федерального уряду в питанні про введення обмежувальних заходів в боротьбі з поширенням коронавірусу в Німеччині.

Згідно з документом, влади регіонів, де захворюваність перевищить 100 осіб на 100 тисяч населення, отримують право ввести нічну комендантську годину, який буде діяти з 21:00 до 5:00 протягом тижня.

Крім того, магазини, які не обслуговують щоденні потреби населення, повинні будуть закритися. Відкриття закладів культури і дозвілля, таких як театри, музеї або зоопарки, туризм заборонено.

Школи та дитсадки повинні припинити заняття, якщо тижнева захворюваність коронавірусів перевищить 200 випадків на 100 тисяч населення. Однак до цього школярі повинні будуть складати два тести на COVID-19 в тиждень.

Поправки можуть набрати чинності з 24 квітня. Планується, що 22 квітня їх затвердять в бундесраті - палаті федеральних земель. Потім закон повинен підписати президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.