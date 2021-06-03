У Німеччині розслідують продаж фейкових COVID-паспортів
Німецька поліція створила спеціальну групу для протидії торгівлі фальшивими сертифікатами вакцинації. Новий підрозділ у Кельні вже розслідує випадки із шістьма підозрюваними у шахрайстві.
Про це заявила речниця поліції Кельна Ніколь Гентне, передає ВВС.
Зазначається, що сертифікати вакцинації стають все більш бажаними для тих, хто вагається щодо щеплення від коронавірусу, але прагне до більшої свободи в Німеччині, яку надає цей документ.
Підроблені сертифікати продаються приблизно за 100 євро через зашифровані чати Telegram.
Зокрема, в одній пропозиції у Telegram, яку цитував німецький мовник MDR, було сказано: "Замовлення з печаткою вже доступне. Займає 1-3 дні. Ми надамо вам сертифікат, штамп, наклейку BioNTech або Astra та підпис на печатці. Два сертифікати коштують 150 євро".
Минулого місяця поліція здійснила обшук у клініці мюнхенського лікаря, якого підозрюють у шахрайстві щодо сертифікатів про вакцини, повідомляє німецький сайт Merkur.
Державний прокурор Джуліана Гроц заявила, що чисті довідки можна легко замовити в Інтернеті, а печатки лікарів також легко отримати в Інтернеті. За її словами, шахраї також знайшли індивідуальні номери щеплень.
Розслідування німецького мовника MDR виявило фальшиві сертифікати, що пропонуються для центрів вакцинації у Веймарі, Каменці, Мюнхені та Гамбурзі.
Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС.
26 травня Денис Шмигаль заявляв, що сертифікати вакцинації (або COVID-паспорти) в Україні будуть готові на початку липня. У питанні їхнього запуску Кабмін діє синхронно з Європейським союзом.