У Німеччині за добу вакцинували від COVID майже 1,2 млн осіб
У Німеччині за минулу добу, 2 червня, вакцинували від коронавірусу майже 1,2 млн жителів країни. Всього з початку кампанії з вакцинації введено 52,8 млн доз вакцини.
Про це повідомляє Die Zeit.
37,1 млн жителів (44,6% населення) отримали хоча б одну дозу вакцини. При цьому 16,3 млн з них (19,6%) пройшли повний курс вакцинації.
Такі дані свідчать, що майже кожен п'ятий житель Німеччини був повністю вакцинований.
Найвищий рівень вакцинації зареєстрований в Саарланді - 48%. Саксонія трохи відстає від інших федеральних земель-39,4%.
В даний час кампанія йде повільніше в Бранденбурзі, але ця земля також отримала найменше доз вакцини. Саарланд також лідирує за часткою повністю вакцинованих людей - 23,3%, в той час, як в Гессені цей показник найнижчий-17,5%.
Нагадаємо, на сьогоднішній день у світі зроблено майже 2 млрд щеплень від коронавірусу. Найбільше в США-297 млн.
Крім того, у Польщі отримали щеплення від коронавірусу більш ніж 20,5 млн осіб. При цьому завершили вакцинацію понад 7,3 млн громадян.
Додамо, що за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, темпи вакцинації від коронавірусу в Україні з червня повинні значно прискоритися.