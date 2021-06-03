У Німеччині за добу вакцинували від COVID майже 1,2 млн осіб

У Німеччині за минулу добу, 2 червня, вакцинували від коронавірусу майже 1,2 млн жителів країни. Всього з початку кампанії з вакцинації введено 52,8 млн доз вакцини.

37,1 млн жителів (44,6% населення) отримали хоча б одну дозу вакцини. При цьому 16,3 млн з них (19,6%) пройшли повний курс вакцинації.

Такі дані свідчать, що майже кожен п'ятий житель Німеччини був повністю вакцинований.

Найвищий рівень вакцинації зареєстрований в Саарланді - 48%. Саксонія трохи відстає від інших федеральних земель-39,4%.

В даний час кампанія йде повільніше в Бранденбурзі, але ця земля також отримала найменше доз вакцини. Саарланд також лідирує за часткою повністю вакцинованих людей - 23,3%, в той час, як в Гессені цей показник найнижчий-17,5%.