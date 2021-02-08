В Німеччині вакциновані пенсіонери захворіли на британський штам COVID-19

14 жителів будинку для літніх людей в німецькому місті Оснабрюк, які пройшли вакцинацію, отримали позитивні результати тесту на британський варіант коронавірусу. Однак у них проявилися лише легкі симптоми.

Зазначається, що 14 мешканців будинку для літніх людей отримали щеплення у січні вакциною BioNTech/Pfizer.

Відсутність у них серйозних симптомів може свідчити про те, що вакцинація ефективно їх захистила від ускладнень, що могли бути спричинені новим штамом.

У понеділок, 8 лютого, BioNTech опублікував дані, які показали, що його вакцина також є ефективною проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу, які більш заразні.

Однак, Ойген Бриш з Німецького фонду захисту пацієнтів закликав уряд посилити обстеження вакцинованих мешканців будинків для літніх людей, аби краще розуміти ризики нових штамів.

"Дедалі очевидніше стає те, що щеплені люди не мають імунітету до коронавірусу і можуть передавати його. Але щеплення ще може допомогти запобігти спалаху захворювання. Це не повинен бути страшний сценарій – нам доведеться жити з вірусом ", – сказав Бриш.

Випадки були виявлені в п'ятницю після того, як результати експрес-тестування одного з вихователів виявилися позитивними.