У Німеччині вакцинованим від COVID будуть привілеї: що пообіцяла влада

В Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати, не дотримуючись карантин.

За його словами, остаточне рішення буде прийнято після того, як у ФРН пройде третя хвиля коронавірусу.

"Ті, хто отримав щеплення, зможуть без тестів ходити по магазинах або в перукарні. Також, як вважають в Інституті Роберта Коха, їм більше не потрібно буде дотримуватися карантину", - сказав Шпан.

Голова МОЗ послався на дослідження в Інституті Роберта Коха, згідно з яким на 15-й день після завершення вакцинації люди менш заразливі, ніж ті, у яких негативний тест на COVID-19 і відсутні симптоми хвороби.