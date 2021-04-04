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У Німеччині вакцинованим від COVID будуть привілеї: що пообіцяла влада

Новость на русском → Берлін, Неділя 04 квітня 2021 10:17
У Німеччині вакцинованим від COVID будуть привілеї: що пообіцяла влада Фото: у Німеччині вакцинованим від коронавірусу будуть привілеї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати, не дотримуючись карантин.

Про це голова МОЗ ФРН Йенс Шпан заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

За його словами, остаточне рішення буде прийнято після того, як у ФРН пройде третя хвиля коронавірусу.

"Ті, хто отримав щеплення, зможуть без тестів ходити по магазинах або в перукарні. Також, як вважають в Інституті Роберта Коха, їм більше не потрібно буде дотримуватися карантину", - сказав Шпан.

Голова МОЗ послався на дослідження в Інституті Роберта Коха, згідно з яким на 15-й день після завершення вакцинації люди менш заразливі, ніж ті, у яких негативний тест на COVID-19 і відсутні симптоми хвороби.

Нагадаємо, у Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.

До цього передбачалося, що локдаун в Німеччині можуть продовжити на весь квітень.

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