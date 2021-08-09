Німеччина почала ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами: хто вже отримав допомогу
Уряд Німеччини почав відправку надлишкових доз вакцин від COVID компанії AstraZeneca в бідні країни. 1,3 мільйона доз препаратів надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану і Таджикистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Поставка вакцин від коронавірусу здійснюється через глобальний механізм COVAX.
За словами заступника представника уряду Німеччини Ульріке Деммер, Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією".
Вакцини від коронавірусу планують передати іншим країнам. До кінця року щонайменше 30 млн доз вакцин від AstraZeneca і Johnson & Johnson будуть відправлені за кордон.
Нагадавши, Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори знаходяться на фінальній стадії.