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Німеччина планує скасувати безплатне COVID-тестування, аби заохочувати вакцинуватися

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Німеччина, Вівторок 10 серпня 2021 17:37
Німеччина планує скасувати безплатне COVID-тестування, аби заохочувати вакцинуватися Фото: в Німеччині скасують безплатне COVID-тестування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини може скасувати безплатне тестування на COVID-19. Таким чином в країні планують підвищити рівень вакцинації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Вже найближчим часом в Німеччині встановлять нові правила стосовно запобігання поширенню вірусу на території країни. Найпоширеніші обмеження, найімовірніше, залишаться в силі через загрозу погіршення ситуації.

Очікується, що починаю з жовтня в Німеччині буде скасовано безплатне тестування на коронавірус, яке була доступним протягом останніх декількох місяців. Винятком є вагітні жінки та діти, яким не рекомендовано робити щеплення через медичні показання.

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