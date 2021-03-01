Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу

Німецькі землі Саксонія, Баварія та Тюрингія запропонували допомогу Чехії у боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.

Про це пише DW .

Уже з понеділка Німеччина надасть сусідній країні 15 тисяч доз вакцини. Потім чеський уряд має ухвалювати рішення про їхній розподіл.

Водночас, поки не відомо, про яку саме вакцину від COVID-19 йдеться.

Міністр охорони здоров'я Тюрингії Гайке Вернер раніше заявив, що ця німецька земля надасть кілька тисяч доз вакцини AstraZeneca з власних резервів, створених на випадок проблем з поставками.

Наразі Чехія має найвищий рівень інфікування коронавірусом серед усіх країн Євросоюзу. У країні, де мешкає 10,7 мільйона людей, зафіксовано 1,2 мільйона випадків заражень. Загалом від хвороби померло понад 20 тисяч людей.