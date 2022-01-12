Німеччина поставила новий антирекорд з коронавірусу: заразилося понад 80 тисяч людей за добу

У Німеччині за добу, 11 січня, коронавірус зафіксували у 80 430 осіб. Такий показник став рекордним для країни від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту Роберта Коха .

Минулий добовий максимум було зареєстровано 24 листопада 2021 року. Тоді в країні виявили 66 884 COVID-позитивних.

Станом на сьогоднішній день багато заражених люди відносяться до вікової групи від 35 до 59 років. Найбільше випадків було зафіксовано у Гамбурзі - 10 539, у Бремені - 7899, Кельні - 4 454 та Дюссельдорфі - 4 358.

З початку пандемії в Німеччині коронавірус виявили більш ніж у 7,66 млн людей. За два роки пандемії померло понад 114,7 тисячі (384 особи за минулу добу).