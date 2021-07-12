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Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцин

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Понеділок 12 липня 2021 20:15
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцин Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Ангела Меркель повідомила, що Німеччина надасть Україні вакцину від коронавірусу. Берлін передасть Києву 1,5 мл доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського та Ангели Меркель.

"Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок", - заявила канцлер Німеччини.

Однак вона не уточнила, яку саме вакцину надасть Україні уряд Німеччини.

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