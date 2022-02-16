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Німеччина зніме більшість COVID-обмежень з 20 березня

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Берлін, Середа 16 лютого 2022 22:36
Німеччина зніме більшість COVID-обмежень з 20 березня Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Федеральний уряд Німеччини погодив скасування більшості COVID-обмежень. Очікується, що даний процес проходитиме поступово, а останні заходи перестануть діяти з 20 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, більшість обмежень скасують з 20 березня.

"Ми можемо дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж в останні кілька тижнів", - зазначив він.

План з трьох пунктів передбачає поетапне зняття обмежень для зборів людей, торгових точок, ресторанів і готелів. Тим не менш, експерти в галузі охорони здоров'я як і раніше закликатимуть людей носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Як уточнив Шольц, кампанія з вакцинації точно збережеться на наступну осінь і зиму. Він також підкреслив, що зняття обмежень не означає скасування певних стандартів охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів оголосив про зняття всіх обмежень, починаючи з 25 лютого 2022 року, незважаючи на кілька тисяч підтверджених щоденних випадків COVID.

Також влада Кіпру вирішила зняти обмеження на доступ нещеплених від COVID-19 до барів, ресторанів та інших місць.

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