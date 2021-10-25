ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 25 жовтня 2021 21:06
Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (who.int)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави ВООЗ.

За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:

  • постачання вакцин від COVID-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;
  • країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;
  • розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

Нагадаємо, глава ВООЗ також закликав країни об'єднатися для подолання коронавірусу. На його думку, завершити пандемію не вдасться самотужки.

До цього глава ВООЗ заявляв, що світ має всі інструменти для подолання пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус