Глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (who.int)
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні він назвав три головні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави ВООЗ.
За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:
- постачання вакцин від COVID-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;
- країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;
- розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.
Нагадаємо, глава ВООЗ також закликав країни об'єднатися для подолання коронавірусу. На його думку, завершити пандемію не вдасться самотужки.
До цього глава ВООЗ заявляв, що світ має всі інструменти для подолання пандемії коронавірусу.