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Глава ВООЗ заявив про можливість контролювати поширення коронавіруса

Новость на русском → Вівторок 02 лютого 2021 03:32
Глава ВООЗ заявив про можливість контролювати поширення коронавіруса Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Инна Собора

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Про це сказав на брифінгу 1 лютого.

Голова ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще зростає число випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.

"Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя", - сказав Гебрейесус.

Він назвав важливим, щоб всі продовжували вживати заходів обережності, щоб убезпечити себе і один одного.

"Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", - додав глава ВООЗ.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавіруса. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського союзу про заборону на експорт вакцин від COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС.

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