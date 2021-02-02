Глава ВООЗ заявив про можливість контролювати поширення коронавіруса
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.
Про це сказав на брифінгу 1 лютого.
Голова ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще зростає число випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.
"Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя", - сказав Гебрейесус.
Він назвав важливим, щоб всі продовжували вживати заходів обережності, щоб убезпечити себе і один одного.
"Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", - додав глава ВООЗ.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавіруса. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.
Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського союзу про заборону на експорт вакцин від COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС.