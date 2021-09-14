ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Главам ОДА та Києва доручили забезпечити вакцинацію 80% персоналу шкіл до 20 вересня

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 вересня 2021 19:37
Главам ОДА та Києва доручили забезпечити вакцинацію 80% персоналу шкіл до 20 вересня Фото: КМДА та ОДА мають забезпечити вакцинацію персоналу шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в Офісі президента України відбулася селекторна нарада щодо вакцинації працівників закладів освіти. Главам Києва та областей країни доручили забезпечити вакцинацію принаймні 80% працівників освіти хоча б одною дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року", - заявили в міністерстві.

Це потрібно для того, щоб школи, дитсадки та вузи змогли працювати після того, як в Україні буде посилено карантин.

"Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації", - пояснили в МОЗ.

Нагадаємо, вчора Кабмін змінив умову для роботи шкіл у "жовтій" та "червоних" зонах карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцинація Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус