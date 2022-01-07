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Госпіталізує та вбиває. У ВООЗ не вважають "Омікрон" легкою формою COVID

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П'ятниця 07 січня 2022 12:51
Госпіталізує та вбиває. У ВООЗ не вважають "Омікрон" легкою формою COVID Фото: у ВООЗ заявили, що "Омікрон" не є легкою формою коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не належить до категорії "м'яких". За словами експертів, він також призводить до випадків госпіталізації та летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ВООЗ.

"Хоча "Омікрон" здається менш важким порівняно з "Дельта", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" госпіталізує людей та вбиває людей", - наголосили у ВООЗ.

Експерти підсумували, що "цунамі" коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров'я по всьому світу.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що вакцинація є причиною появи нових штамів COVID-19.

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