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Греція вакцинуватиме дітей з початку липня

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Греція , Понеділок 26 липня 2021 19:11
Греція вакцинуватиме дітей з початку липня Фото: Греція вакцинуватиме підлітків з початку липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Греції оголосило про початок вакцинування підлітків віком від 12 до 15 років з початку липня. Наразі в країні повний курс вакцинації пройшла близько половини населення країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра охорони здоров’я Греції Василіса Кікіліаса, вже з початку липня в країні дозволять вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 до 15 років.

Відомо, що щеплення не буде обов’язковим для дітей, втім міністр закликав усіх громадян країни не ігнорувати пропозицію від МОЗ. Зокрема, близько 30 тисяч запрошень вже були надіслані підліткам віком від 15 до 17 років.

Зауважимо, що наразі в Греції повний курс вакцинації пройшла майже половина населення країни.

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