Греція визнає українські COVID-сертифікати
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів спільну конференцію з главою МЗС Греції Нікосом Дендіасом. Під час якої глава грецької дипломатії заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну конференцію глав МЗС України та Греції, яка відбулася у Києві.
"Я хотів би подякувати за внесок українців у розвиток грецької економіки. Оскільки близько 30 тисяч українців працюють у грецькому морському флоті. І, звичайно, багато українців відвідують Грецію як туристи. Я сподіваюсь, що так буде і цього року, оскільки ми визнаємо COVID-сертифікати. Тож як і раніше українці зможуть відвідувати Грецію", - сказав він.
Нагадаємо, що у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
Раніше стало відомо, з якими країнами Україна веде переговори з приводу визнання COVID-сертифікатів.
Додамо, що в ЄС з 1 липня розпочав свою дію цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificatе.