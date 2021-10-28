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Харків'ян будуть вакцинувати на ринках: список пунктів щеплень

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 20:33
Харків'ян будуть вакцинувати на ринках: список пунктів щеплень Фото: Харків'ян будуть вакцинувати на ринках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На шести міських ринках Харкова відкривають центри вакцинації від коронавірусу. Вони почнуть свою роботу в п'ятницю, 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

Із завтрашнього дня щеплення від COVID харків'яни зможуть зробити на:

  • Центральному ринку,
  • Кінному ринку,
  • Індустріальному ринку,
  • ринку "Термінал" (Холодна Гора),
  • "ХТЗ",
  • "Соллі".

Нагадавши, влада Харкова розглядає можливість відкрити пункти вакцинації в метрополітені.

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