Харків'ян будуть вакцинувати на ринках: список пунктів щеплень
Фото: Харків'ян будуть вакцинувати на ринках (Віталій Носач, РБК-Україна)
На шести міських ринках Харкова відкривають центри вакцинації від коронавірусу. Вони почнуть свою роботу в п'ятницю, 29 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.
Із завтрашнього дня щеплення від COVID харків'яни зможуть зробити на:
- Центральному ринку,
- Кінному ринку,
- Індустріальному ринку,
- ринку "Термінал" (Холодна Гора),
- "ХТЗ",
- "Соллі".