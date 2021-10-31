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У Харкові на виборчих дільницях отримали щеплення понад 3 тисячі осіб

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Харків, Неділя 31 жовтня 2021 19:26
У Харкові на виборчих дільницях отримали щеплення понад 3 тисячі осіб Фото: у Харкові на виборчих дільницях отримали щеплення понад 3 тисячі осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 жовтня, в Харкові в пунктах вакцинації, що працюють на виборчих дільницях, отримали щеплення від коронавірусу 3 тисячі жителів міста. На виборчих дільницях працює 40 пунктів щеплення.

Про це заявила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

За її словами, у медичних бригад в наявності вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Пункти працюють з 9:00 до 18:00.

Крім цих пунктів, продовжують працювати пункти вакцинації в поліклініках, торгових центрах і на ринках.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинувалися від коронавірусу майже 178 тисяч осіб.

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