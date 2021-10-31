У Харкові на виборчих дільницях отримали щеплення понад 3 тисячі осіб

У неділю, 31 жовтня, в Харкові в пунктах вакцинації, що працюють на виборчих дільницях, отримали щеплення від коронавірусу 3 тисячі жителів міста. На виборчих дільницях працює 40 пунктів щеплення.

Про це заявила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради .

За її словами, у медичних бригад в наявності вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Пункти працюють з 9:00 до 18:00.

Крім цих пунктів, продовжують працювати пункти вакцинації в поліклініках, торгових центрах і на ринках.