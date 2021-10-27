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У Харкові відкриють пункти вакцинації на ринках

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 20:58
У Харкові відкриють пункти вакцинації на ринках Фото: у Харкові відкриють пункти вакцинації на ринках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові найближчим часом відкриють пункти вакцинації від коронавірусу на ринках. При цьому місцева влада розглядає можливість відкрити центри щеплень в метро.

Про це заявила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, передає РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

"Відкриваємо шість пунктів на ринках. Дивимося зараз приміщення в метрополітені. Подивимося, наскільки це буде ефективно. Бо прекрасно розуміємо, що метрополітен відвідують люди, які квапляться. Подивимося, що у нас з цього вийде", - заявила вона.

При цьому заступник мера Харкова заявила, що найближчим часом пункти вакцинації можуть розгорнути в двох торгових центрах.

"Зараз підбираємо майданчики, де ми могли б розгорнути додатково пункти вакцинації. Можливо, в" Нікольському "другий пункт відкриємо, можливо ще у" Французькому бульварі", - додала вона.

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