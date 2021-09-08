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У Харкові вчителів та медиків хочуть перевірити на імунітет до COVID

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Харків, Середа 08 вересня 2021 21:32
У Харкові вчителів та медиків хочуть перевірити на імунітет до COVID Фото: у Харкові вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові планують перевірити імунітет до COVID у вчителів та медиків. Оскільки зараз важко визначити у скількох працівників лікувальних та освітніх закладів є імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ATN.

За словами заступника міського голови Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів, однак число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли на коронавірус безсимптомно.

При цьому вона додала, що за наявними даними, імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них - ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.

"Є лікарі, які не хворіли, але постійно контактували з інфікованими, працювали в ковідних відділеннях. Вони заробили імунітет, отримавши малі дози вірусу",- заявила Горбунова-Рубан.

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