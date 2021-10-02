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Харківський диспансер в пеший день роботи переповнився хворими на COVID-19

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Харків, Субота 02 жовтня 2021 21:31
Харківський диспансер в пеший день роботи переповнився хворими на COVID-19 Фото: харківський диспансер в пеший день роботи переповнився хворими на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В перший день роботи диспансер радіаційного захисту населення в Харківській області прийняв 141 хворого на COVID-19 пацієнта. Усіх під’єднали до ШВЛ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці директора лікарні Олена Омельяненко.

"Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах", - повідомляє Омельяненко.

Заступниця директора лікарні відзначила, що протягом доби госпіталізували 141 хворого на COVID-19 пацієнта. Усіх під’єднали до апаратів штучної вентиляції легень.

"Друзі, подумайте, а може носити маску - це не так вже й важко? А може, якщо ви пропустите якийсь суспільний захід, це не так вже й страшно?", - пише Омельяненко.

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