Вистачить для 150 млн американців: Moderna прискорює поставки COVID-вакцини в США
Американська фармацевтична та біотехнологічна компанія Moderna прискорює процес постачання вакцин від коронавіруса в США. Всього домовилися про закупівлю 300 мільйонів доз вакцини, чого повинно вистачити для вакцинації 150 млн американців.
Про це пише "Голос Америки".
Так, до кінця травня компанія поставить в США другу партію вакцини в кількості 100 мільйонів доз. Раніше компанія зобов'язалася поставити в США другу партію вакцини в червні.Строк поставки третьої партії також прискорений - вона буде доставлена до кінця липня замість кінця вересня.
На даний момент компанія поставила в США понад 45 мільйонів вакцини COVID-19, ще 33 мільйони доз вже упаковані і знаходяться на різних стадіях остаточного виробництва.
Компанія розраховує поставити до 35 мільйонів доз на місяць в лютому і березні, і до 50 мільйонів доз на місяць з квітня по кінець липня.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що влада стикаються "гігантськими" логістичними проблемами, щоб забезпечити кожного американця вакциною від коронавіруса.
РБК-Україна писало, що на початку лютого у США кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії.