Вистачить для 150 млн американців: Moderna прискорює поставки COVID-вакцини в США

Американська фармацевтична та біотехнологічна компанія Moderna прискорює процес постачання вакцин від коронавіруса в США. Всього домовилися про закупівлю 300 мільйонів доз вакцини, чого повинно вистачити для вакцинації 150 млн американців.

Так, до кінця травня компанія поставить в США другу партію вакцини в кількості 100 мільйонів доз. Раніше компанія зобов'язалася поставити в США другу партію вакцини в червні.Строк поставки третьої партії також прискорений - вона буде доставлена до кінця липня замість кінця вересня.

На даний момент компанія поставила в США понад 45 мільйонів вакцини COVID-19, ще 33 мільйони доз вже упаковані і знаходяться на різних стадіях остаточного виробництва.

Компанія розраховує поставити до 35 мільйонів доз на місяць в лютому і березні, і до 50 мільйонів доз на місяць з квітня по кінець липня.