ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вистачить для 150 млн американців: Moderna прискорює поставки COVID-вакцини в США

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 02:42
Вистачить для 150 млн американців: Moderna прискорює поставки COVID-вакцини в США Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Американська фармацевтична та біотехнологічна компанія Moderna прискорює процес постачання вакцин від коронавіруса в США. Всього домовилися про закупівлю 300 мільйонів доз вакцини, чого повинно вистачити для вакцинації 150 млн американців.

Про це пише "Голос Америки".

Так, до кінця травня компанія поставить в США другу партію вакцини в кількості 100 мільйонів доз. Раніше компанія зобов'язалася поставити в США другу партію вакцини в червні.Строк поставки третьої партії також прискорений - вона буде доставлена до кінця липня замість кінця вересня.

На даний момент компанія поставила в США понад 45 мільйонів вакцини COVID-19, ще 33 мільйони доз вже упаковані і знаходяться на різних стадіях остаточного виробництва.

Компанія розраховує поставити до 35 мільйонів доз на місяць в лютому і березні, і до 50 мільйонів доз на місяць з квітня по кінець липня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що влада стикаються "гігантськими" логістичними проблемами, щоб забезпечити кожного американця вакциною від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що на початку лютого у США кількість людей, які вакцинувалися від COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина Сполучені Штати Америки
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19