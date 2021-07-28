Вистачить майже на всіх: Кабмін оновив план закупівлі вакцин від СOVID-19 до кінця року
Кабінет міністрів вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року. Усього планується отримати 47,4 млн вакцин при мінімальній потребі 47,9 млн доз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 липня, яке транслювалося у Youtube.
Рішення ухвалено з метою охоплення вакцинацією більшості дорослого населення України до 31 грудня 2021 року для формування колективного імунітету.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, результати розрахунків математичних моделювань зазначають, що для зниження поширення СОУІО-19 та смертності від неї, вакцину мають отримати від 60% до 80% населення країн.
Станом на 21 липня 2021 року від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 4 279 666 щеплень від COVSD-19.
У 2021 році планується додаткової закупівлі 20 млн доз вакцини "Пфайзер" та 5,3 млн доз китайської вакцини "Коронавак".
Згідно з документом, планується отримати:
- у липні - 8,4 млн доз,
- у серпні - 5,2 млн доз,
- у вересні - 5,3 млн доз,
- у жовтні - 7,8 млн доз,
- у листопаді - 7,8 млн доз,
- у грудні - 7,8 млн доз.
Нагадаємо, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%.