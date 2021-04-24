В Індії в COVID-лікарнях не вистачає кисню: лікарі погрожують не приймати хворих
В Індії, яка другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19, у лікарнях не вистачає кисню для лікування хворих. Лікарі погрожують не приймати нових пацієнтів.
Про це повідомляє Associated Press.
Медики пишуть в соціальні мережі і благають уряд поповнити запаси кисню в лікарні, інакше вони припинять прийом нових пацієнтів.
Одна з великих мереж приватних лікарень в Нью-Делі Max Hospital написала в Твіттері, що в одній з її установ залишився тільки годинний запас кисню. Двома днями раніше вони подали петицію до Вищого суду Делі, заявивши, що у них закінчується кисень.
В уряді кажуть, що почали перевозити балони з киснем поїздами. Також военно-повітряні сили почали доставляти кисневі балони та інше обладнання в райони, де вони були необхідні. Також відомо, що в Нью-Делі перевезли медперсонал для боротьби з коронавірусом.
В уряді пояснюють, що у них є запаси кисню на заводах, але ці заводи розташовуються далеко від місць, де кисень так потрібен.
"Ми збільшили виробництво, бо споживання кисню стрімко зростає. Але у нас є обмеження, і найбільша проблема зараз - це доставити його туди, де це необхідно", - сказав президент Всеіндійської асоціації виробників промислових газів Сакет Тіку.
Також Міністерство оборони повідомило, що доставить з Німеччини 23 мобільних кисневих заводи, щоб вирішити проблему нестачі кисню. Кожен такий завод зможе виробляти 2400 літрів кисню на годину.
Нагадаємо, Індія другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19. Там виявили 332 730 нових випадків зараження коронавірусом, і це світовий антирекорд. Також повідомляється, що померли за добу 2 263 хворих.
Раніше повідомлялося, що Канада призупинила пасажирські авіарейси з Індією через коронавірус.